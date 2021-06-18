Фейковые прививки: чем грозит покупка справки о вакцинации

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В некоторых регионах России началась обязательная вакцинация от коронавируса среди отдельных групп населения, в частности работников сферы услуг. Однако прививку делают и фиктивно. Предложений об этом в интернете немало. Почему опасно пользоваться подобными услугами и как бороться с «черным рынком» справок — в материале «Вечерней Москвы».

Проблема по всему миру

О том, что обязательная вакцинация — как в рамках отдельных организаций, так и внутри регионов — может спровоцировать массовые покупки липовых справок, говорят уже как минимум несколько месяцев, причем не только в нашей стране. Немецкие издания сообщали о таких случаях еще в апреле, и это было растиражировано российскими СМИ. Документ, как известно, дает ряд преимуществ в условиях антиковидных ограничений.

Механизм создания справки очень простой и заключается в подделке печатей прививочных центров крупных городов. Цена вопроса — 150 евро, или около 13 тысяч рублей. Внешне сертификат практически не отличается от оригинала международного образца. Он желтого цвета, на нем указаны личные данные пациента и название введенного препарата. Его подлинность можно проверить только через уникальный идентификационный номер врача, ставившего прививку. Этот код и отражается на штампе.

В США сертификаты о вакцинации можно купить спокойно на платформах eBay, Etsy и Shopify, говорится в обзорной статье на сайте АТОР. Они обходятся дешевле, чем в Германии, — от 50 до 150 долларов (3600–10 900 рублей) в зависимости от бланка. Его могут продать как пустым, так и уже с вашими данными. На документе просто ставится печать GDC — Центра контроля заболеваемости, а остальные данные вписываются от руки. С похожей проблемой сталкивались в Испании и других странах мира.

Как правило, поддельная продукция реализуется через чаты и ботов в Telegram. Причем подделывают не только справки о вакцинации, но и данные ПЦР-тестов и тестов на антитела.

У нас дешевле и проще

В России заказать «липовые» документы можно совершенно открыто. Такие предложения видны на первых строчках поисковиков по запросу «справка от чего-нибудь купить».

Да и цены по сравнению с Европой и США значительно ниже: за одну «прививку» от COVID-19 придется заплатить около 3 тысяч рублей, за две — около пяти тысяч. ПЦР-тесты стоят от 1300 до 3500 рублей за документ. Справка об антителах к COVID-19 стоит в среднем тысячу рублей. За 1200 рублей можно, не проверяясь, «доказать» своему партнеру или работодателю, что у вас нет СПИДа, ВИЧ и сифилиса.

Не останавливает злоумышленников и уголовная ответственность за подделку документов. С учетом эпидемиологической обстановки просто статьей 327 УК РФ, по которой наказывают максимум на шесть месяцев лишения свободы, преступники в случае поимки могут ведь не отделаться, констатировал в беседе с «ВМ» правовой эксперт Общественной палаты России Борис Пантелеев. Он сообщил, что в последнее время информация о подделке сведений о сделанной прививке поступает все больше из самых разных регионов страны.

— Здесь надо разделить, что есть ситуация двух уровней: незаконная продажа на сторону легальных сертификатов, которые официально изданы, зарегистрированы, подлинные и находятся в пунктах вакцинации, а есть на 100 процентов поддельная продукция из нелегальных типографий, лишь претендующая на официальность. Если мы говорим о врачах и чиновниках, то их вполне можно привлекать по статье 125 «Оставление в опасности» или по 236-й — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По последней максимальное наказание — до семи лет лишение свободы, в зависимости от тяжести нанесенного вреда, — заявил юрист.

Нужно срочно пресечь

Проблема эта действительно очень серьезная. Как рассказал председатель общероссийского движения «Сильная Россия», правозащитник Антон Цветков, требования регионов об обязательной вакцинации приведут к массовым покупкам справок о поставленных прививках, и это нужно немедленно остановить.

— Сразу отмечу, что лично я — за обязательную вакцинацию, и сам привился «Спутником». Но в то же время знаю уже нескольких человек, которые купили справки о вакцинации, проведенные и оформленные полностью по всей официальной системе. Минздрав и правоохранительные органы должны перестать делать вид, что этого не существует, объединить усилия и в течение максимум нескольких дней пресечь этот беспредел, — отметил общественник.

По его мнению, и продавцов, и покупателей таких справок следует привлекать к уголовной ответственности, потому что они ставят под угрозу жизни людей и безопасность общества в целом. Кроме того, смешная цена за справку и легкость ее получения, свидетельствуют о том, что с этим никто не борется.

Заболеют сами и заразят других

Опасен черный рынок справок тем, что таким образом создается угроза жизни как для самого человека, так и для тех, кто его окружает, говорит врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Гражданина допускают в какие-то зоны, где возможен контакт с заболевшими вирусоносителями. Он рискует сам заболеть, и на его лечение будет потрачена определенная сумма денег. Кроме того, в связи с тем, что регистрация сертификатов идет через Госуслуги, в этом деле участвуют медработники. Они просто списывают и выбрасывают на помойку вакцину, которую не ввели. А непривитые люди, получившие сертификаты, учитываются как привитые. Когда они заболевают и попадают в больницу, они ухудшают статистику использования препарата, — объяснил эксперт.

По его мнению, если люди, привитые от коронавируса, попадают в больницу в тяжелом состоянии — это предмет для эпидемиологического и полицейского расследования в отношении тех учреждений, где они получали вакцину. Тут, правда, может не идти речи о подделке документов. Бывает так, что препарат был введен, но оказались нарушены условия его хранения, что снизило в дальнейшем эффективность, и реально вакцинированный человек оказался в госпитале.

Кнут и пряник

Все эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», подчеркивают необходимость наведения порядка в сфере поддельных справок. К тому же с населением нужно улучшать и разъяснительную работу по вопросам безопасности прививки от COVID-19.

— Нужно аргументированно разложить все по фактам, доказать реальную опасность болезни. Вместо этого проводится банальная агитация без подкрепляющей ее информации. От такой работы толку не будет — результат очевиден: темпы вакцинации намного ниже имеющихся возможностей в нашей стране. Нужны открытый диалог и аргументированные доводы, иначе люди не поверят в необходимость защиты от коронавируса, — уверен Цветков.

Болибок же считает, что для властей сейчас не стоит вопрос повышения доверия к вакцине. Им нужно использовать кнут и пряник.

— Мы видим разные вбросы в интернете о вреде вакцинации. Например, о том, что она вызывает бесплодие. Нужно это контролировать и блокировать фейки. А до людей стоит донести, что у нас пандемия. Это означает, что эпидемия везде, во всех местах. И пока вирус не дойдет до самого последнего неиммунного человека на земле, он не остановится. Если не привьетесь, то вирус обязательно до вас дойдет. Не сегодня — так завтра, не этот штамм — так другой. И последствия могут оказаться очень плачевными. От вируса умирает 1 из 30 заболевших непривитых пациентов, — отметил специалист.

Иммунолог добавил, что есть ситуации, когда люди умирали и после прививки, но у них было много других осложнений. Вакцина к этим смертям не имеет никакого отношения.

Злоумышленникам придется несладко

Пантелеев выразил уверенность, что в самое ближайшее время правоохранительные органы займутся проблемой поддельных справок о вакцинации от СOVID-19. Так что и те, кто воспользовался подложными документами, и те, кто их продал, будут привлечены к ответственности.

— По статье 236 УК РФ, думаю, будут наказывать по максимуму. Это сейчас особо опасное преступление. Ориентировка о проверке, я уверен, уже поступила в прокуратуру. Каждый такой аферист, воспользовавшийся справкой, не только свою жизнь подверг опасности, но и жизнь других. Не исключено, что будет приказ генерального прокурора, поскольку ситуация не терпит отлагательств. К счастью, в основном продают не подлинные справки, а лишь претендующие на их достоверность. Часто людям просто показывают ссылки на фейковые сайты, где якобы это все регистрируется, где есть дубликаты подлинных справок или где за таким же номером числится какой-то реальный документ, — добавил правовой эксперт Общественной палаты.

С учетом того, что сейчас все находится в электронной базе, постепенно человеческий фактор и невежество будут сведены к минимуму. И есть надежда, что цифровизация по части объективного контроля в борьбе со злоумышленниками поможет, заключил юрист.