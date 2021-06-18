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Запись на вакцинацию от коронавируса выросла в Москве в четыре раза за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Запись на вакцинацию от коронавируса выросла в Москве в четыре раза за сутки

Иван Юминов

Город

За последние сутки на вакцинацию от коронавируса записались почти 42 тысячи жителей столицы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 18 июня.

— За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло — мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тысячи жителей Москвы, — рассказала заммэра.

Это свидетельствует о том, что горожане понимают серьезность ситуации и хотят как можно быстрее привиться, приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других.

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