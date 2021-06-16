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Сергей Собянин рассказал о дополнительных мерах по ускорению вакцинации
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Сергей Собянин рассказал о дополнительных мерах по ускорению вакцинации

Анастасия Колоскова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

Мэр отметил, что ситуация с коронавирусом развивается драматически. В настоящее время в больницах находятся 12 тысяч пациентов с COVID-19, а только за последние сутки от инфекции скончались больше 70 человек.

— В связи с крайне тяжелой эпидемической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В целях выполнения этого постановления мною принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации, — приводятся слова Собянина в его блоге.

По словам мэра Москвы, до 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, которая позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

Поддержку в этом окажут контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы, уточнил глава города.

— Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей, — отметил Сергей Собянин, призвав горожан принять и поддержать это «крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение».

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