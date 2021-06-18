Песков назвал коварство инфекции причиной роста заболеваемости коронавирусом

Фото: Администрация президента РФ

Одной из основных причин роста распространения коронавируса в России является коварство самого COVID-19. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, в четверг, 17 июня, такую же позицию высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может быть связан с «тотальным нигилизмом» населения по отношению к мерам безопасности и профилактики здоровья.