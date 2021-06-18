Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Песков назвал коварство инфекции причиной роста заболеваемости коронавирусом
Фото: Администрация президента РФ

Песков назвал коварство инфекции причиной роста заболеваемости коронавирусом

Полина Долганова

Общество

Одной из основных причин роста распространения коронавируса в России является коварство самого COVID-19. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, в четверг, 17 июня, такую же позицию высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может быть связан с «тотальным нигилизмом» населения по отношению к мерам безопасности и профилактики здоровья.

Читайте также:
коронавирусРоссияДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте