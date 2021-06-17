Попова связала рост случаев COVID-19 с нигилизмом по отношению к антиковидным мерам

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Рост заболеваемости COVID-19 в РФ может быть связан с «тотальным нигилизмом» россиян по отношению к антиковидным мерам. Об этом рассказала в четверг, 17 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства пояснила, с чем может быть связан рост случаев коронавируса в России.

— Первое — это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса, — уточнила Попова.

Попова ранее предложила ввести обязательную вакцинацию ряда граждан от COVID-19 в регионах, а также рассказала о циркуляции новых штаммов COVID-19 в России. Кроме того, глава Роспотребнадзора заявляла, что возраст основной части пациентов с COVID-19 в настоящее время составляет 20–49 лет.