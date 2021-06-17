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Попова заявила, что возраст основной части пациентов с COVID-19 составляет 20–49 лет
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Попова заявила, что возраст основной части пациентов с COVID-19 составляет 20–49 лет

Анастасия Волоснова

Общество

В России большую часть новых пациентов с коронавирусом составляет категория граждан в возрасте от 20 до 49 лет. Об этом рассказала в четверг, 17 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

— Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих — это люди от 20 до 49 лет, — подчеркнула Попова.

По ее словам, из-за роста подобных случаев COVID-19 необходимо как можно скорее вакцинироваться.

Попова ранее предложила ввести обязательную вакцинацию ряда граждан от COVID-19 в регионах, а также рассказала о циркуляции новых штаммов COVID-19 в России.

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