Попова заявила, что возраст основной части пациентов с COVID-19 составляет 20–49 лет
В России большую часть новых пациентов с коронавирусом составляет категория граждан в возрасте от 20 до 49 лет. Об этом рассказала в четверг, 17 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
— Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих — это люди от 20 до 49 лет, — подчеркнула Попова.
По ее словам, из-за роста подобных случаев COVID-19 необходимо как можно скорее вакцинироваться.
Попова ранее предложила ввести обязательную вакцинацию ряда граждан от COVID-19 в регионах, а также рассказала о циркуляции новых штаммов COVID-19 в России.
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