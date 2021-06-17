Попова рассказала о циркуляции новых штаммов COVID-19 в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия не допустила третьей волны COVID-19 весной 2021 года, однако в настоящее время столкнулась с появлением новых штаммов вируса. Об этом рассказала в четверг, 17 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, весной многие страны настигла третья волна коронавируса. При этом России удалось избежать всплеска заболевания, уточнила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

— Российская Федерация, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны Северного полушария страдали от этого процесса эпидемического, на сегодняшний день столкнулась с ситуацией, которая связана с теми причинами, о которых я сказала, и вместе с тем это предмет внимательного изучения циркуляции новых штаммов, — приводит РИА Новости слова Поповой.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что россияне пренебрегают санэпидтребованиями.