Глава Роспотребнадзора заявила, что россияне пренебрегают санитарными требованиями

Фото: Пресс-служба Совфеда

Активное трудоспособное население России пренебрежительно относится к санитарным требованиям. Об этом в четверг, 17 июня, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время максимальный прирост новых пациентов с COVID-19 наблюдается в возрастных группах от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет.

— Активное трудоспособное население, имеющее большое количество коммуникаций, и, к сожалению, в последнее время это совершенно очевидно, напрочь пренебрегает исполнением тех требований, которые мы прописывали в течение последних полутора лет, — приводит РИА Новости слова Поповой.

Попова также предложила ввести обязательную вакцинацию ряда граждан от COVID-19 в регионах.