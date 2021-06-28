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Власти Москвы получили более 6 тысяч заявок на работу заведений в формате COVID-free

Михаил Алимов

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Власти Москвы получили более 6 тысяч заявок на работу заведений в формате COVID-free
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Более 6 тысяч заявок на работу заведений в «бесковидном режиме» получено от рестораторов Москвы. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг и первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк.

— На сегодняшний день <...> более 6 тыс. заявок поступило от рестораторов на работу именно на этот формат, — заявил он на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, что при COVID-free режиме, заведения могут принимать только тех посетителей, которые привились от коронавируса, переболели им в течение шести месяцев или получили отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. О таких правилах написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе.

Ранее сообщалось, что эксперимент с таким форматом работы заведений станет бессрочным. Мэр столицы объяснил, почему «бесковидная» работа ресторанов и кафе обеспечивается именно QR-кодами. Немерюк также заявил, что столичные рестораторы готовы компенсировать посетителям затраты на ПЦР-тесты.

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