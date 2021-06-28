Алексей Немерюк: Рестораторы готовы компенсировать посетителям затраты на ПЦР-тесты

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Столичные рестораторы готовы компенсировать стоимость ПЦР-теста для гостей, которые не могут сделать прививку или же болели бессимптомно. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в понедельник, 28 июня.

— Сегодня общался с рядом рестораторов... Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста, — приводит слова руководителя ведомства РИА Новости.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию против коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.