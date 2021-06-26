ПЦР-анализ: где и как можно сдать тест на коронавирус в Москве

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Сегодня сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию совсем несложно. Анализ проводят и городские поликлиники, и частные лаборатории. Последние оказывают услугу не только в офисе компании, но еще и выезжают на дом. «Вечерняя Москва» разбиралась, где можно пройти исследование и каким образом, а также в какую сумму оно обойдется.

ПЦР или полимеразная цепная реакция известна человечеству больше 30 лет. Этот метод молекулярно-генетической диагностики позволяет выявить у человека различные инфекционные заболевания как в острой стадии, так и задолго до того, как заболевание может себя проявить. Метод ПЦР — абсолютно специфичен и выполненный правильно не может дать ложноположительный результат. Если инфекция отсутствует, то тест никогда не покажет, что она есть.

Стоит отметить, что способ диагностики широко используют во многих областях: от археологии и до генетики. Он даже помогает установить отцовство, но наиболее часто к нему обращаются для выявления различных инфекционных болезней в организме человека. Сегодня ПЦР особенно часто используют как метод для выявления у гражданина коронавирусной инфекции. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.

Важно добавить, что за два часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить. Курить также не стоит. Кроме того, за полчаса до сдачи теста не надо жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

Некоторые лаборатории также просят пациентов за шесть часов до исследования не применять лекарственные средства для орошения ротоглотки и препараты для рассасывания. Мазок на вирус лучше сдавать до начала приема лекарственных препаратов. Кроме того, если нос заполнен слизью, перед процедурой стоит высморкаться.

Поликлиники

Сдать анализ ПЦР можно в частных клиниках, лабораториях и с помощью специальных бесконтактных сервисов. Тестирование проводится исключительно для тех людей, которые не имеют симптомов острого респираторного заболевания: повышения температуры, кашля, одышки, мышечной боли, слабости и ощущения заложенности в грудной клетке. Кроме того, обязательным условием для исследования является отсутствие контактов с заболевшими COVID-19 в течение 14 дней.

Сегодня сдать мазок можно бесплатно в городских медучреждениях. Для проведения ПЦР-тестирования в 207 столичных поликлиниках, в том числе в 47 детских, были открыты специальные кабинеты.

Для москвичей, которые прикреплены к одной из городских поликлиник, запись на сдачу анализа доступна на сайте mos.ru. Для этого нужно авторизоваться или зарегистрироваться на портале. Затем нужно выбрать раздел «Услуги», подраздел «Здоровье» и услугу «Запись на прием к врачу». После этого в списке специализаций нужно найти «Мазок на COVID-19 (ПЦР)», а затем выбрать подходящую дату и время.

Для сдачи теста необходимо предоставить медицинскому работнику полис ОМС и паспорт. Результаты исследования горожанам приходят в электронную медицинскую карту на mos.ru или в ее мобильную версию.

Кроме того, если у жителя города есть московский полис ОМС, но он не прикреплен к городской поликлинике, сдать тест тоже можно и бесплатно. Для этого стоит позвонить в пункт забора анализа в том округе, где гражданин проживает, и администратор запишет его на процедуру. Полный перечень пунктов тестирования есть на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Если прийти в назначенное время на мазок не получается, запись можно перенести, позвонив в поликлинику.

Частные лаборатории

Сдать анализ ПЦР в столице можно в различных лабораториях и частных клиниках. Обычно предварительный заказ на тестирование оставляется на сайте организации. Это поможет сэкономить время в лабораторном отделении.

Исследование, как правило, занимает два рабочих дня, а день сдачи биоматериала в них не входит. Стоит заметить, если результат теста будет положительным или сомнительным, то клиника или лаборатория отправит мазок на дополнительную проверку в Роспотребнадзор. Поэтому установленный срок выполнения анализа может быть увеличен. Результат теста приходит на электронную почту. Некоторые компании дополнительно уведомляют о готовности анализа по СМС.

Цена на ПЦР-тест в столичных клиниках и лабораториях начинается примерно от 1400 рублей. За самый дорогой анализ, срочный, с результатом через пару часов, придется заплатить около 5000 рублей.

Сравнительно бюджетно обойдется исследование в такой клинике, как «Хеликс». Сдача биоматериала — 390 рублей, а анализ — 1400 рублей. Лаборатория «Гемотест» окажет услугу со взятием мазка за 2300 рублей. А в лаборатории «ЛабКвест» срочный анализ с результатом через три часа будет стоить 4750 рублей. Компания «Инвитро» также предлагает пройти быстрый ПЦР-тест: заплатить придется 4150 рублей.

Если человек по каким-то причинам не хочет ехать в клинику для сдачи теста, например, боится контактов с потенциальными больными ковидом людьми, то он все равно может пройти исследование. Многие лаборатории выезжают к пациентам на дом для проведения диагностики. Некоторые фирмы предоставляют услугу по выезду даже в срочном порядке. Обычно сотрудник организации приезжает в течение двух-шести часов.

Правда, сдача исследования таким способом обычно выходит дороже. Но, например, «Гемотест» не возьмет денег за приезд медсестры к пациенту. Оплатить нужно только мазок —1010 рублей. За срочный выезд доплата — 200 рублей.

Обычный ПЦР-тест в «Инвитро» обходится в 2400 рублей. А за выезд сотрудника потребуется доплата в 1090 рублей. Стоимость анализа на дому от клиники «Семейный доктор» обойдется в 4350 рублей. А клиника «Будь Здоров» приедет на дом и проведет диагностику за 6000 рублей.

Кроме того, некоторые лаборатории предоставляют услугу по забору биоматериала совсем бесконтактным способом. К пациенту домой приезжает курьер с набором для тестирования на COVID-19. В комплект входит подробная инструкция, как брать мазок. После того как пациент сделает тест, курьер заберет конверт с биоматериалом и отправит его на исследование.

Такую услугу можно получить, например, с помощью Центра молекулярной диагностики (CMD). Сам анализ будет стоит 1550, а выезд сотрудника лаборатории на дом — 650 рублей. Клиника «Хеликс» предлагает самостоятельно взять мазок за 2500 рублей. А «Инвитро» окажет услугу за 1990 рублей.