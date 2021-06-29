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Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве

Юлия Курганова

Общество
Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Фейковые QR-коды для посещения московских ресторанов и кафе начали продаваться в даркнете, мошенники просят за свои услуги в среднем 11 тысяч рублей. Об этом сообщил во вторник, 29 июня, директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

— Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере 10 объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных Госуслуг. Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код, — рассказал он.

Эксперт отметил, что объявления о QR-кодах появились в прошлые выходные, при этом на форумах уже выявили около 50 положительных отзывов людей, воспользовавшихся данной услугой.

Также Волошин предположил, что скоро в продаже могут появиться и приложения для генерации фейковых QR-кодов. При этом он ожидает, что в будущем появятся и программы для определения фальшивых изображений, передает РИА Новости.

Напомним, что с 28 июня с помощью QR-кодов обеспечивается «бесковидный» формат работы столичных заведений, заявки на который подали уже более шести тысяч рестораторов. Такой код могут получить люди, которые привились от коронавируса, переболели им в течение шести месяцев или получили отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Правила о COVID-free-работе столичных заведений ввел мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе. Также он заявил, что эксперимент с таким форматом работы кафе и ресторанов станет бессрочным.

Столичные рестораторы готовы компенсировать посетителям затраты на ПЦР-тесты. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Сергей Немерюк.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что за продажу поддельных сертификатов грозит реальный срок и крупный штраф. Продавец, который распространяет фальшивые сертификаты, может быть привлечен к ответственности по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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