Мурашко сообщил о заявках зарубежных компаний на регистрацию вакцин в России

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Иностранные производители начали подавать заявления на регистрацию своих вакцин от COVID-19 на территории России. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 6 июля.

По его словам, в настоящее время иностранные препараты проходят экспертизу.

— Соответственно, как будет решение, будут продаваться, — приводит Интерфакс слова Мурашко.

Ранее Мурашко сообщал, что Москва, Подмосковье, Чечня, Белгородская и Тюменская области — лидеры по возрастанию темпов вакцинации от коронавируса среди регионов. При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам главы государства, нужны для того, чтобы избежать локдауна.