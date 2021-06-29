Мурашко: Москва, Подмосковье и Чечня стали лидерами по темпам вакцинации

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Москва, Подмосковье, Чечня, Белгородская и Тюменская области — лидеры по возрастанию темпов вакцинации от коронавируса среди регионов. Об этом во вторник, 29 июня, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Особенно хочу отметить <...> Башкортостан, Московскую область, Москву. Регионами-лидерами являются Чеченская Республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других, — заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его мнению, с 16 июня темпы вакцинации в стране стали значительно расти, отмечает ТАСС. Число привитых первым компонентом вакцины в России превысило 23 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Москве была приостановлена запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» из-за нехватки вакцины. Позже стало известно, что Центр имени Чумакова выпустил еще миллион доз препарата «КовиВак». Всего с начала года Россия произвела почти 32 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.