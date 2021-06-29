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Центр имени Чумакова выпустил миллион доз вакцины от COVID-19 «КовиВак»

Полина Долганова

Общество
Центр имени Чумакова выпустил миллион доз вакцины от COVID-19 «КовиВак»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Центр имени Чумакова выпустил в гражданский оборот один миллион доз препарата для вакцинации «КовиВак» для профилактики COVID-19. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил представитель центра.

По его словам, произвести такое количество вакцины планировалось до конца июня, однако миллион доз были выпущены к настоящему времени.

— По графику мы планировали до конца июня выпустить 1 млн доз «КовиВака», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса «КовиВак» закончилась в столице. Об этом стало известно в понедельник, 28 июня. Запись на прививку была приостановлена. До этого серия препарата была доставлена в Москву 25 июня.

Напомним, в России зарегистрированы четыре вакцины для профилактики коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», а также однокомпонентный «Спутник Лайт».

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

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