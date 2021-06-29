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Голикова заявила, что вакцинацию от COVID-19 надо проводить через полгода после болезни

Михаил Алимов

Общество
Голикова заявила, что вакцинацию от COVID-19 надо проводить через полгода после болезни
Фото: Правительство РФ

До достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных. Об этом во вторник, 29 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

— С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения коллективного иммунитета следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания, в том числе и у ранее вакцинированных лиц, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации, — сообщила она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее вице-премьер заявляла о росте темпов вакцинации в России. По ее словам, на 23 июня в стране привились 20,7 миллиона человек. На 29 июня количество привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, составило свыше 23 миллионов человек. По данным Минпромторга РФ, Россия с начала 2021 года произвела почти 32 миллиона разных вакцин от коронавируса.

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