Убивает и влияет на генетику: иммунолог опроверг мифы о вакцине от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Москва вышла на четвертое место по темпам ее проведения среди всех регионов страны. Как минимум первый этап иммунизации в столице прошли уже 23,71 процента горожан. Тем не менее немало людей еще сомневается, стоит ли им идти в прививочный пункт, опасаясь долгосрочных последствий. О том, что из опасений граждан — правда, а что — нет, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Миф № 1. Вакцина не защищает

В России сейчас используются четыре препарата для иммунопрофилактики коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Первая вакцина — самая популярная и распространенная. На сегодняшний день ее признали органы здравоохранения почти 70 стран мира.

— То, что вакцина не защищает, — это самый глупый миф. Защита показана как в ходе клинических испытаний, так и в ходе масштабного применения. И это отмечено на международном уровне. Вряд ли власти 70 стран стали бы тратить деньги на неэффективную вакцину, — объяснил врач.

Пример Республики Сан-Марино, в которой большая часть населения привилась именно российской вакциной и где с мая выявляются единичные случаи заболевания COVID-19, также снимает все сомнения по поводу эффективности отечественного препарата. О высокой безопасности и иммуногенности лекарства писал в своей недавней статье и популярный научный журнал Nature.

К тому же производство вакцины, помимо нашей страны, развернуто в Белоруссии, Бразилии, Казахстане, Сербии, Армении, Индии и Иране.

Миф № 2. Из-за вакцины можно умереть

Такие совпадения, что человек умер после прививки, действительно могут случаться, даже если брать официальные данные, говорит Владимир Болибок.

— Однако каждый раз, когда проводилось расследование обстоятельств гибели пациента, выяснялось, что вакцина к этому отношения не имеет. К тому же счет привитых от коронавируса, в том числе российскими препаратами, идет на миллионы, и если бы нежелательные реакции были массовом явлением, органы здравоохранения разных стран говорили бы о повышении смертности. Тогда стоило бы разбираться. Но об этом они не сообщают, — пояснил эксперт.

Миф № 3. Из-за вакцины образуются тромбы

Назвать стопроцентным мифом тромбообразование после прививки нельзя, уточняет медик. Но дело здесь не в вакцинах от коронавируса. Любая вакцина в принципе вызывает сдвиги в иммунной системе. Потому что препарат возбуждает естественную защиту организма при помощи «обманки», искусственно вызывая инфекцию. А организм на нее реагирует как на нормальную инфекцию, тем самым формируя защиту.

— В процессе любой инфекции свертываемость крови повышается, будь то грипп или ангина. Это обычная реакция иммунной системы и всего организма на воспалительный процесс. Повышается свертываемость крови на случай, если язвы какие-то образуются, чтобы человек кровь не терял. То же самое происходит при вакцинации. И да, у тех людей, у которых исходно имеется повышенная свертываемость крови — склонность к тромбозам, вакцина может тромбы спровоцировать, — рассказал спикер.

Чем сильнее вакцина, тем сильнее могут развиваться изменения в процессе свертываемости крови. Поэтому людям со склонностью к тромбозам назначают антикоагулянты. Самый распространенный из них — ацетилсалициловая кислота. Ее принимают обычно при простуде как жаропонижающее.

Так что если человек использует положенные по показаниям врачей препараты, у него свертываемость крови будет нормальной, а риск внезапного тромбоза — невысоким, заявил эксперт.

Миф № 4. Из-за вакцины падает иммунитет и легко заболеть ковидом

Болибок назвал этот миф самым распространенным. Все же происходит с точностью до наоборот. Однако, если возвращаться на пункт выше, то в продолжение фразы «вакцина вызывает сдвиги в иммунной системе» можно добавить: вакцина иммунную систему мобилизует, причем внезапно.

В этот момент у человека в организме может находиться другая инфекция, после инъекции организм может и с ней начать бороться. Тогда произойдет временное обострение очагов хронического воспаления, предупреждает иммунолог.

Что касается заражения COVID-19, то надо понимать один важный момент: иммунная защита к нему после прививки формируется не сразу. Заметный иммунитет, по словам врача, вырабатывается только через две недели после первой прививки, а полноценный — через три недели после второй или через полтора месяца после начала курса вакцинации. То есть как только привились, в ресторан идти отмечать столь важное событие не стоит, подчеркивает врач.

Так люди же заражаются после прививки? Да, специалист этого не отрицает. Поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности: хотя бы носить маски и перчатки — как перед вакцинацией, так после.

— Когда идете на вакцинацию, обязательно надо надевать маску и перчатки. А еще желательно очки, потому что штамм «дельта» очень заразен и даже аэрозоль, попадающий в глаза, может вызвать заражение и заболевание, — предостерег медик.

Миф № 5. Вакцина необратимо влияет на генетику человека

Как пояснил Болибок, этот миф возник в рамках нездоровой конкуренции в западных компаниях и затем его подхватили антипрививочники. В дальнейшем это вызвало серьезный социальный отклик.

Однако подтверждения данной информации так и не нашлось. Причем это касается как иностранных мРНК-вакцин от компаний Moderna и Pfizer, так и векторных препаратов на основе аденовируса, к которым, в частности, относится и российская вакцина «Спутник».

— Более того, в ходе клинических испытаний Центр НИЦЭМ имени Гамалеи изучал, сколько вакцинный материал сохраняется в человеке. Ответ: две недели с момента укола. Ни одной молекулы ДНК аденовируса не остается, и он не интегрируется в геном человека, — подчеркнул Болибок.

Миф № 6. Два компонента вакцины — это опасно

В антипрививочных сообществах и Telegram-каналах тема двукратного введения препарата и последующих неприятностей из-за этого также активно муссируется. Кто-то, приводя данные старых учебников, даже называет двухкомпонентную вакцину биологическим оружием массового поражения.

Однако в иммунологии две прививки на самом деле являются обычной практикой, считает специалист.

— Детишек, например, мы прививаем от дифтерии пять раз для того, чтобы поддерживать иммунитет: 3 раза — на первом году жизни, по одному разу — в дошкольном возрасте и в школьном. Это касается и большинства других инфекций. Например, от гепатита B детей прививают тоже три раза, — объяснил Болибок.

И если при введении двух инъекций вакцины от коронавируса достигается полная защита организма, которая на 100 процентов спасает от летального исхода и защищает от тяжелых последствий, — это очень хороший показатель, уверен иммунолог.

Ковид не будет разбираться

В заключение разговора о мифах специалист призвал слушать только компетентных специалистов, а не «антиваксеров», готовых на все, и рекомендовал сделать прививку от COVID-19. Люди, говорит он, часто умирают по глупости, доверившись слухам и домыслам. А вирус же — это полуживая безмозглая частица, которая не будет разбирать, верит человек в его существование и опасность или нет.

— Он (вирус — прим. «ВМ») просто влетит в вас и будет пытаться убить. Если у вас плохое состояние здоровья, то вы не просто в группе риска — вы в колоссальной группе риска. Если у обычных пациентов вероятность погибнуть — 1 к 30, то у пациентов с хроническими заболеваниями — 1 к 15, 1 к 10, а с диабетом — 1 к 6. А еще вирус «ищет» тех, кто получает медотвод. Так что даже если вы чувствуете неуверенность в том, что здоровы, лучше найти врача, который подготовит вас к вакцинации, — резюмировал Болибок.

Темпы заболеваемости коронавирусом в Москве замедляются, однако ситуация остается напряженной. Вакцинация — это то, что может нас спасти, говорится в сообщениях оперштаба столицы. Возможность проявить свою гражданскую сознательность есть у каждого.

На сегодняшний день в столице развернуты сотни прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса. Привиться можно в поликлиниках, записавшись на сайте mos.ru, портале «Госуслуги» или через систему ЕМИАС, а также в режиме живой очереди в популярных местах отдыха горожан: нескольких парках, павильонах «Здоровая Москва» и торговых центрах. Крупнейшие центры вакцинации открылись в «Лужниках» и в Гостином Дворе. С собой достаточно иметь паспорт и СНИЛС. Не лишним будет захватить и полис ОМС.