Ученые подтвердили эффективность и безопасность вакцины «Спутник V»

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Вакцина «Спутник V» российского производства подтвердила свою безопасность и эффективность. Об этом говорится в статье, опубликованной научным журналом Nature.

В материале напоминается, что препарат относится к аденовирусным вакцинам, то есть в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в человеческую клетку используется сконструированный аденовирус. При этом «Спутник V» отличается от зарубежных вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson тем, что в нем используются разные аденовирусы.

По словам исследователя биотехнологии из Сколкова Дмитрия Кулиша, у двух аденовирусов существуют разные методы введения своего генетического материала в клетку, благодаря чему повышается вероятность успешной доставки генетического материала вируса.

В апрельском пресс-релизе Института Гамалеи говорилось, что на основе данных о 3,8 миллиона жителей России, привитых двумя дозами, эффективность «Спутника V» составляет 97,6 процента.

Согласно данным Министерства здравоохранения ОАЭ о 81 тысяче привитых обоими компонентами препарата, эффективность российской вакцины составила 97,8 процента в предотвращении симптоматической коронавирусной инфекции и 100 процентов в предотвращении тяжелой формы заболевания.

Министерство здравоохранения Аргентины пришло к выводу, что однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» снижает вероятность симптоматического COVID-19 на 78,6 процента, а число госпитализаций — на 87,6 процента. В основу данных легли исследования 40,4 тысячи вакцинированных и 146,2 тысячи невакцинированных жителей в возрасте от 60 до 79 лет.

Ранее руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина назвала вакцину «Спутник V» наиболее эффективной.