Терапевт Минздрава назвала вакцину «Спутник V» наиболее эффективной

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Наиболее безопасной и эффективной вакциной от коронавируса остается «Спутник V». Об этом во вторник, 6 июля, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

— На сегодняшний день все-таки мое убеждение, что наиболее эффективная и безопасная вакцина —это «Спутник V», — подчеркнула эксперт.

Обсуждение проходило в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Драпкина добавила, что сделать прививку от вируса необходимо. По ее мнению, на сегодняшний день вакцинация остается единственным действенным способом защиты здоровья от инфекции.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что COVID-19 может вызвать бесплодие у мужчин и женщин. Гипотетически SARS-CoV-2 может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение. Отдельно указывается на риск поражения сперматозоидов. Отмечается, что существует высокая вероятность негативного влияния коронавируса на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность.