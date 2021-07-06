Минздрав сообщил, что COVID-19 может вызвать бесплодие у мужчин и женщин

Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Коронавирус может вызвать поражение мужской и женской репродуктивных систем. Об этом сообщили во вторник, 6 июля, на сайте Министерства здравоохранения РФ, выпустив четвертую версию методических рекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19.

— Влияние перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на репродуктивную функцию человека, может быть негативной. Гипотетически SARS-CoV-2 может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение, — сказано в документе.

Отдельно указывается на риск поражения сперматозоидов.

Отмечается, что существует высокая вероятность негативного влияния коронавируса на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность.

В то же время сообщается, что на этапе планирования беременности нужно пройти вакцинацию. Подчеркивается, что данных о негативном влиянии прививок от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет.

Ранее ученые оценили влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье. О безопасности прививок от COVID-19 свидетельствуют первые результаты клинического исследования, в котором принимали участие 200 женщин и 200 мужчин репродуктивного возраста.