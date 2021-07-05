Ученые оценили влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не представляет опасности для репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Об этом в понедельник, 5 июля, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова» профессор Наталия Долгушина.

По ее словам, о безопасности прививок от COVID-19 свидетельствуют первые результаты клинического исследования, в котором принимали участие 200 женщин и 200 мужчин репродуктивного возраста.

— У женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. У мужчин исследуются параметры сперматогенеза. Потом проводится вакцинация. И через 90 дней после вакцинации опять анализируются те же самые показатели, — отметила Долгушина.

В ходе исследования не были выявлены факты, которые бы указывали на то, что вакцинация приводит к бесплодию или понижению фертильности (способность организма к произведению потомства — прим. «ВМ»).

Кроме того, в настоящее время в Центре имени Кулакова исследуют влияние COVID-19 на женскую фертильность. Первичные данные показывают, что от инфекции страдают преимущественно женщины старше 37 лет, то есть позднего репродуктивного возраста. На способность к зачатию в данном случае влияют тяжесть заболевания и масса тела. Исследования выявили, что у перенесших коронавирус в тяжелой форме женщин старше 37 лет с индексом массы тела свыше 25 килограмм на квадратный метр возможно снижение овариального резерва в пять раз по сравнению с более молодыми женщинами, которые перенесли болезнь в легкой форме, передает iz.ru.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях течения COVID-19 у привитых. По его словам, лечение от коронавируса протекает одинаково у привитых и непривитых, однако у вакцинированных граждан более благоприятные прогнозы.