Инфекционист рассказал об особенностях течения COVID-19 у привитых

Медсестра Лариса Краснова делает прививку от новой коронавирусной инфекции Василию Палий в павильоне «Здоровая Москва» в Южном Бутове / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Лечение от коронавируса протекает одинаково у привитых и непривитых, однако у вакцинированных граждан более благоприятные прогнозы. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Протоколы лечения те же самые, — заявил он, отвечая на вопрос о разнице лечения для вакцинированных и невакцинированных пациентов.

Тимаков уточнил, что у тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции и заболел, симптомы менее выражены и не доходят до стадии разрушения органов, передает РИА Новости.

Ранее главный внештатный специалист-кардиолог, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ» и профессор Елена Васильева перечислила показания для вакцинации от COVID-19.

По ее словам, заболевание коронавирусом особенно опасно при наличии сердечно-сосудистых патологий, так как они являются одними из главных факторов риска, осложняющих течение COVID-19, а во многих случаях приводящих к смерти.