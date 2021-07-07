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Москва вошла в пятерку лидеров по числу привитых от COVID-19

Анастасия Колоскова

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Москва вошла в пятерку лидеров по числу привитых от COVID-19
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Москва впервые с весны вошла в пятерку регионов-лидеров по числу жителей, получивших вакцину от коронавирусной инфекции жителей. Об этом сообщило издание РБК в среду, 7 июля.

Так, столица расположилась на четвертом месте по количеству привитых жителей в списке российских регионов с показателем 23,71 процента. Лидером рейтинга стала Чукотка, где вакцину от COVID-19 получили 33,07 процента населения. Второе и третье места достались Белгородской области и Ненецкому автономному округу. В них привились 30,86 процента и24,80 процента жителей соответственно.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в рамках первых двух фаз клинического исследования вакцины «Спутник V» на подростках первый компонент препарата получили 21 участник.

Напомним, в столице в настоящий момент работает 20 пунктов повторной вакцинации. Восемь из них расположены в павильонах «Здоровая Москва», где можно поставить вакцину без предварительной записи. Еще 12 пунктов открыты в городских поликлиниках.

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