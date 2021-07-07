Первую прививку в рамках исследования «Спутник V» сделали 21 подростку в Москве

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В рамках первых двух фаз клинического исследования вакцины «Спутник V» на подростках первый компонент препарата получил 21 участник. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера (6 июля — прим. «ВМ») начался процесс первых вакцинаций — 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 — в Детской больнице имени З. А. Башляевой и 10 — в Морозовской детской больнице, — приводит слова Анастасии Раковой РИА Новости.

Заместитель мэра уточнила, что состояние детей контролируют медики. По ее словам, в целом все участники исследования чувствуют себя хорошо, лишь у двух из них немного поднялась температура.

Анастасия Ракова отметила, что вакцинация подростков проводилась препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке, чем он используется для вакцинации совершеннолетних жителей.

Ранее сообщалось, что в Москве началось клиническое исследование препарата «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Оно проходит на базе двух детских больниц — Морозовской и имени З. А. Башляевой.

Для исследований были привлечены 100 добровольцев, их обследования начались 5 июля. Каждый из числа участников предварительно проходит ПЦР-тест.

Вакцинация проводится тем же «Спутником V», что используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Исследование будет длиться в течение 12 месяцев с момента старта.

Все это время подростки будут находиться под наблюдением специалистов. Так, после введения обоих компонентов по отдельности дети будут находиться в стационаре в течение трех дней. Далее добровольцы должны будут несколько раз посетить больницу для сдачи анализов и вести дневник самонаблюдения в специальном приложении на смартфоне.