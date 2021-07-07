Москвичи смогут пройти повторную вакцинацию в 20 пунктах

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице работает 20 пунктов повторной вакцинации. Восемь из них расположены в павильонах «Здоровая Москва», где можно поставить вакцину без предварительной записи. Еще 12 пунктов открыты в городских поликлиниках.

Врачи рекомендуют пройти повторную вакцинацию спустя полгода после инъекции первым компонентом. Москвичи могут выбрать любую из доступных вакцин. Для повторной вакцинации подходит, в том числе, и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которую город дополнительно закупил за счет регионального бюджета. В настоящий момент в пунктах повторной вакцинации в большом количестве присутствуют вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Другие вакцины будут появляться в них по мере поступления.

Ревакцинация поможет организму сформировать дополнительную защиту от заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции. После того как эпидемиологическая ситуация улучшится, повторную вакцинацию от COVID-19 рекомендуют проходить один раз в год.

Для бесплатной ревакцинации горожанам потребуется паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проводилась не в столичных поликлиниках или выездных пунктах Депздрава Москвы, потребуется предоставить сертификат о прививке.

С полным перечнем пунктов повторной вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, 6 июля возможность повторной вакцинации от коронавируса открылась в крупнейшем пункте вакцинации в Гостином Дворе.