Повторная вакцинация от COVID-19 началась в Гостином Дворе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Возможность повторной вакцинации от коронавируса открылась в крупнейшем пункте вакцинации в Гостином Дворе во вторник, 6 июля. Процедуру можно сделать с помощью однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» или двухкомпонентного препарата «Спутник V». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С сегодняшнего дня без предварительной записи сделать повторную вакцинацию «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно в крупнейшем пункте в Гостином Дворе. Таким образом, число центров увеличилось до 21, — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что ревакцинация от COVID-19 началась в московских поликлиниках. Вакцинироваться повторно могут те, кто привился российской вакциной и переболел коронавирусом более шести месяцев назад.

Для бесплатной ревакцинации горожанам потребуется паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проводилась не в столичных поликлиниках или выездных пунктах Депздрава Москвы, потребуется предоставить сертификат о прививке.

Напомним, с 1 июля процедуру можно было пройти в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля — еще в 12 поликлиниках города. Полный список точек доступен на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале ревакцинации от COVID-19 в столице. Повторно привиться можно любой вакциной, зарегистрированной в стране.