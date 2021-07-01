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Сергей Собянин разъяснил порядок ревакцинации в Москве

Михаил Алимов

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Сергей Собянин разъяснил порядок ревакцинации в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинироваться в Москве можно любым препаратом, зарегистрированным в России. Он рекомендовал проводить процедуру после шести месяцев с даты прошлой вакцинации или болезни COVID-19.

— Пройти ревакцинацию можно будет посредством любой вакцины, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в Москве в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз, — говорится в его блоге.

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в городе мэр советует повторно привиться через полгода, а не через год, как рекомендовалось ранее. Сам глава Москвы уже привился второй раз.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ревакцинация в Москве началась с 1 июля. Привиться повторно можно будет в павильонах «Здоровая Москва» и городских поликлиниках.

Кроме того, стало известно, что столичные работодатели смогут отчитаться о количестве работников, вакцинированных от коронавируса, с помощью специального сервиса на mos.ru «Предоставление информации о работниках, прошедших вакцинацию».

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