Работодатели смогут отчитаться о привившихся сотрудниках с помощью сервиса на mos.ru

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Столичные работодатели смогут отчитаться о количестве работников, вакцинированных от коронавируса, с помощью специального сервиса на mos.ru «Предоставление информации о работниках, прошедших вакцинацию». Подаются сведения в формате таблицы Excel, а внести в нее можно сотрудников, которые привились зарегистрированной в России вакциной.

Воспользоваться данным сервисом сможет любой работник организации, который имеет доступ к ее квалифицированной электронной подписи. Помимо этого, отправить таблицу может любой человек, у которого есть доступ к аккаунту организации на mos.ru.

Сведения, которые должен указать работодатель в таблице, следующие: полное и краткое наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основной и дополнительные виды деятельности компании, общее число ее сотрудников и число работников, сделавших прививку.

Результаты проверки сведений будут доступны не позднее, чем через три дня. Ознакомиться с ними можно в личном кабинете организации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей. Согласно постановлению Роспотребнадзора, работающие жители столицы должны получить второй компонент вакцины до 16 августа.