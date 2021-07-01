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Сергей Собянин: Ревакцинация от коронавируса началась в Москве

Михаил Алимов

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Сергей Собянин: Ревакцинация от коронавируса началась в Москве
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинация от коронавируса в столице начинается 1 июля. Ее можно пройти в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». С 5 июля можно будет записаться на процедуру в 12 городских поликлиниках.

— Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но сегодня с учетом напряженной эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев, — написал он в своем блоге.

Мэр настоятельно рекомендует ревакцинироваться через полгода и гражданам, переболевшим COVID-19.

Ранее он сообщил, что ревакцинироваться можно любым препаратом, зарегистрированным в РФ.

Кроме того, ежедневно на вакцинацию от коронавируса записываются 87 тысяч москвичей. Это очень высокий уровень, которого удалось достичь благодаря новым требованиям в сфере услуг, и при его сохранении прививку получат примерно 1,5–2 миллиона горожан в течение месяца–полутора.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

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