Почти 90 тысяч москвичей ежедневно записываются на вакцинацию от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ежедневно на вакцинацию от коронавируса записываются 87 тысяч москвичей, это очень высокий уровень, которого удалось достичь благодаря новым требованиям в сфере услуг. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 29 июня.

— Благодаря тем требованиям, которые были предъявлены сфере услуг, а также к доступу в общепит, количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю. И ежедневная запись достигла 87 тысяч человек, — рассказал глава города.

Это очень высокий уровень, при сохранении которого прививку получат примерно 1,5–2 миллиона горожан в течение месяца–полутора, приводит слова мэра ТАСС.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.