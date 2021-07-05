Ревакцинация от COVID-19 началась в московских поликлиниках

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ревакцинация от коронавирусной инфекции началась в поликлиниках Москвы.

Так, например, повторно привиться можно в поликлинике № 11 на проспекте Вернадского, в поликлинике № 210 на улице Кошкина, в Клинико-диагностическом центре № 4 на улице Крылатские Холмы и в других.

Вакцинироваться повторно могут те, кто привился российской вакциной и переболел коронавирусом более шести месяцев назад. Для процедуры в столице доступно два препарата — «Спутник V» или «Спутник Лайт».

Для бесплатной ревакцинации горожанам потребуется паспорт и полис ОМС. В случае если первичная вакцинация проводилась не в столичных поликлиниках или выездных пунктах Депздрава Москвы, потребуется предоставить сертификат о прививке.

Напомним, с 1 июля процедуру можно было пройти в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля — еще в 12 поликлиниках города. Полный список точек доступен на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале ревакцинации от COVID-19 в столице. Повторно привиться можно любой вакциной, зарегистрированной в стране.