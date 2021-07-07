За сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России выявили 23 962 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Об этом в среду, 7 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа специалисты зафиксировали 725 летальных исходов. Полностью вылечились 20 067 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва все еще лидирует по количеству заболевших. За сутки там заболел 5621 человек. На втором месте — Московская область — 2531 пациент.

Всего на территории России за все время пандемии было выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 140 041 летальный исход, 5 121 919 человек вылечились.

Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.