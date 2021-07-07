За сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса
В России выявили 23 962 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Об этом в среду, 7 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Более 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.
За последние 24 часа специалисты зафиксировали 725 летальных исходов. Полностью вылечились 20 067 пациентов.
Москва все еще лидирует по количеству заболевших. За сутки там заболел 5621 человек. На втором месте — Московская область — 2531 пациент.
Всего на территории России за все время пандемии было выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 140 041 летальный исход, 5 121 919 человек вылечились.
Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.