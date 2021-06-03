Онищенко предупредил россиян о возможном росте заболеваемости COVID-19 к осени
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.
По его словам, коронавирус циркулирует в популяции.
— Осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем, — сказал Геннадий Онищенко.
Он отметил, что если темпы вакцинации от COVID-19 останутся низкими, рост заболеваемости однозначно будет. Депутат пояснил, что в стране слишком мала прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, сообщает РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие ослабления коронавирусных ограничений.
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