Онищенко предупредил россиян о возможном росте заболеваемости COVID-19 к осени

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.

По его словам, коронавирус циркулирует в популяции.

— Осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем, — сказал Геннадий Онищенко.

Он отметил, что если темпы вакцинации от COVID-19 останутся низкими, рост заболеваемости однозначно будет. Депутат пояснил, что в стране слишком мала прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие ослабления коронавирусных ограничений.

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