«Не вакцинируйтесь»: почему некоторые врачи выступают против прививок от коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Уже сделано более 40 миллионов прививок. Однако борьбу с пандемией, по мнению экспертов, осложняет большое количество противников вакцинации. О том, что способствует таким настроениям, — в материале «Вечерней Москвы».

Сколько антипрививочников

Центр социального проектирования «Платформа» и компания Online Market Intelligence опубликовали совместное исследование, опросив жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек.

По данным социологов, 74 процента граждан России выступают против обязательной вакцинации, 40 процентов в ней сомневаются или наотрез отказываются, 15 процентов колеблются с выбором, тогда как 18 процентов уже привились.

Больше всего люди боятся побочных явлений после вакцинации и не доверяют информации об отечественных вакцинах. При этом ярых антипрививочников среди опрошенных оказалось немного — всего 11 процентов.

У людей, отмечают социологи, из-за противоречивых сведений в медийном поле широко распространены тревожные настроения по поводу вакцинации. Сейчас у большинства из них скорее ярко выражен запрос на информацию, необходимую для принятия правильного решения, а не резкий антагонизм к самой процедуре иммунизации.

Другое восприятие

Как считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», долю сумятицы в настроения людей вносит врачебное сообщество, некоторая часть которого также сомневается или наотрез против необходимости прививаться от COVID-19. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отчасти это связывает с пониманием пандемических процессов у так называемой «старой эпидемиологической школы».

— Почему-то значительной части советских эпидемиологов и инфекционистов близка концепция «естественного отбора»: кто должен — должен переболеть. Это самый простой путь, самый экономически эффективный. Представления эти сомнительного свойства закреплены в умах некоторых старых спецов. Со многими фактами даже эти профессионалы согласны, но что-то и оспаривают. Например, летальность от коронавируса. Кроме того, некоторые из них до сих пор называют ковид обычным гриппом, — отмечает специалист.

Извращенная интерпретация

Проблема антипрививочных взглядов комплексная, говорит Крючков. Люди просто упираются в свои иррациональные аргументы, убеждения, верования.

— И это не так легко скорректировать, как кажется на первый взгляд. Причем некоторые из приводимых [антипрививочниками] аргументов действительно имеют основания. Другое дело, что интерпретация этих фактов часто происходит в несколько извращенной форме. А небольшая часть медицинского сообщества просто эти истории поддерживает, — пояснил Крючков.

«Если умрет на 500 тысяч больше»

Важен еще вопрос ценностей, подчеркивает иммунолог. Например, старые специалисты и некоторые из молодых придерживаются принципов естественного отбора, упомянутого чуть выше. Они считают невозможным бороться с инфекцией и не считают важным замедление темпов пандемии. А в современном мире это совершенно неправильно.

— Пандемию нужно было растянуть. Во-первых, вакцина стала доступна не сразу. Это было важно. Во-вторых, экономические последствия меньше. В-третьих, методы лечения улучшаются, нагрузка на систему здравоохранения меньше. Но эти моменты не учитываются. Они убеждены, что лучше тяжело, но очень быстро, чем легче, но медленнее. Мол, ничего страшного, что у нас 500 тысяч избыточных смертей за год пандемии, причем не все от ковида. Вроде не так много, по их мнению. Но ведь у нас и население не такое уж и большое. Да и ближайшие месяцы не обещают быть легкими, — рассуждает врач.

Параллельная эпидемия

Об обилии мнений врачей, выступающих против вакцинации от COVID-19, говорит и российский ученый, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его мнению, это подобно второй эпидемии, которая протекает наряду с пандемией коронавируса. Лично он советует с осторожностью воспринимать советы медиков, отговаривающих пациентов от прививки без твердых оснований, только для снятия с себя ответственности.

— Антипрививочные мнения распространяются, как еще одна эпидемия, параллельно с эпидемией COVID-19 — это факт. В социальных сетях легко проследить, что уровень невежества сейчас зашкаливает, — прокомментировал специалист.

В Коммунарке «антиваксеров» нет

С точки зрения Аграновского, среди врачей, работающих на передовой (в Коммунарке или в других инфекционных больницах по всей России), есть настоящие герои, но едва ли найдутся «антиваксеры».

— Подавляющее большинство врачей-антипрививочников просто не изучали этот вопрос. Они не знают основ молекулярной биологии и вирусологии, учились давно, а свои знания давно не обновляли. Им просто безопаснее и спокойнее шепнуть на ушко «не вакцинируйтесь». Это связанно с желанием снять с себя ответственность, — заявил ученый.

Более того, предостережения людей от вакцинации, которые приходится слышать со стороны врачей, «неэтичны и некрасивы», добавил Аграновский.

Не видят разницы

Что же касается неспециалистов, то, как говорит Николай Крючков, у них доминируют собственные рациональные представления. Кроме того, здесь есть очень важный момент — восприятие информации.

— Они убеждены и ищут рациональную аргументацию в подтверждение своих убеждений. Именно поэтому сложно с этим бороться. Это не то, что человек открыт к разным фактам. Для многих людей, что сосед сказал, что инфекционист с многолетним стажем — разницы ноль. То же самое можно сказать про статьи в желтой прессе и научных журналах, — пояснил эксперт.

Новые штаммы вразумляют

У молодежи же, не желающей прививаться, преобладают скорее эгоистичные представления из-за возникших неудобств. По крайней мере, так было до появления более агрессивных штаммов «Дельта» и «Дельта Плюс», которые как раз омолодили коронавирус.

— Угроза для молодежи до этих штаммов была минимальной, умирали по большей части пожилые. Поэтому они не относились к ним серьезно. Но новая версия ковида их начинает вроде бы вразумлять, но не стоит ждать, когда дойдет до всех. Потому что когда дойдет до всех, это уже естественным путем завершится, — резюмировал специалист.

Российские антирекорды

Между тем в России обновлен очередной максимум по количеству заболевших — 24 439. Такого не было с 15 января. В Москве заболели 7446 человек. Пятые сутки подряд в нашей стране от ковида зафиксирован рекордный суточный уровень смертности за все время пандемии — 697 человек.

Прервать эту тенденцию поможет только вакцинация. В Москве прививку от коронавируса можно сделать в любой городской поликлинике. Для этого достаточно записаться через портал/приложение «Госуслуги», на сайте mos.ru или через систему ЕМИАС. В режиме живой очереди привиться можно в торговых центрах, в павильонах «Здоровая Москва», расположенных в парках и в популярных местах отдыха горожан. При себе достаточно иметь полис или СНИЛС, а также паспорт.