Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса 5869 пациентов

Михаил Алимов

Город
Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса 5869 пациентов
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За сутки в Москве вылечились от коронавируса 5869 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса 5869 пациентовФото: Оперштаб

— В городе вылечились еще 5869 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 176 793, — говорится в сообщении.

За сутки в столице выявлены 7446 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы — 1756, умерли 116 пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 734 человека.

Оперштаб также напоминает о необходимости вакцинации в борьбе с пандемией. Сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва» и городских поликлиниках.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что вспышку COVID-19 в Москве вызвал новый штамм. Основной причиной является новый штамм вируса — индийский, так называемая дельта, отметила она.

Читайте также:
данные по коронавирусукоронавирусМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте