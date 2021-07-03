Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса 5869 пациентов

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За сутки в Москве вылечились от коронавируса 5869 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

— В городе вылечились еще 5869 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 176 793, — говорится в сообщении.

За сутки в столице выявлены 7446 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы — 1756, умерли 116 пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 734 человека.

Оперштаб также напоминает о необходимости вакцинации в борьбе с пандемией. Сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва» и городских поликлиниках.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что вспышку COVID-19 в Москве вызвал новый штамм. Основной причиной является новый штамм вируса — индийский, так называемая дельта, отметила она.