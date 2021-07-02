Анастасия Ракова заявила, что вспышку COVID-19 в Москве вызвал новый штамм

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Одной из главных причин новой вспышки заболеваемости COVID-19 в столице является индийский штамм. Об этом в пятницу, 2 июля, заявила на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Конечно, ее причина — комплекс различных причин. Но основной причиной, доминирующей является новый штамм вируса — индийский штамм, так называемая дельта, — сказала она.

Анастасия Ракова подчеркнула, что, даже несмотря на осложненную ситуацию, город продолжает жить с минимальными ограничениями, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее вирусологи рассказали об опасных особенностях штамма коронавируса «дельта». По их словам, новый вариант чаще поражает желудочно-кишечный тракт. Он также отличается от уханьского варианта тем, что меньше поражает рецепторы верхних дыхательных путей.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новые вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.