Вирусологи рассказали об опасных особенностях штамма «дельта» COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый штамм коронавируса «дельта» отличается характерными симптомами, непохожими на другие варианты. Об этом сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в пятницу, 2 июля.

— Это просто особенности такие, констатация факта. Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом «дельта», — объяснил он, почему новый вариант чаще поражает желудочно-кишечный тракт.

«Дельта» также отличается от уханьского варианта тем, что меньше поражает рецепторы верхних дыхательных путей. Это, вероятно, происходит из-за индивидуальных особенностей штамма, отметил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Новый вариант является «плохим и заразным», поэтому нужно вакцинироваться, приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация с штаммом «дельта» в России вызывает тревогу. Она предупредила, что, несмотря на рост заболеваемости, ситуация с новым вариантом еще не дошла до пикового состояния.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый индийский штамм коронавируса получил распространение уже почти в 90 странах.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.