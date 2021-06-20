«Он злее»: Гинцбург рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса

Фото: Пресс-служба Совфеда

Индийский штамм коронавируса более агрессивный и злой, вызванная им болезнь протекает быстрее. Об этом в воскресенье, 20 июня, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в отличие от уханьского штамма COVID-19 его индийский развивается «молниеносно».

— Он злее. Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания, — сказал Гинцбург в эфире телеканала Россия 1.

Таким образом, стремительное развитие болезни сокращает время, которое есть у организма на выработку собственных антител.