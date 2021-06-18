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Голикова назвала симптомы индийского штамма COVID-19
Фото: Правительство РФ

Голикова назвала симптомы индийского штамма COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

Насморк, боль в горле и головная боль являются основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса. Об этом рассказала в пятницу, 18 июня, вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в настоящее время в Москве и Подмосковье преобладает индийский штамм коронавируса. Голикова подчеркнула, что симптомы новой мутации схожи с признаками простудных заболеваний.

— Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания — насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль, — отметила Голикова.

Она добавила, что россияне путают COVID-19 с простудой, из-за чего начинают лечиться противовирусными средствами или антибиотиками, пишет РИА Новости.

Голикова также рассказала, что ревакцинацию от коронавируса необходимо проводить не ранее чем через 12 месяцев после прививки. Она уточнила, что в условиях неблагоприятной ситуации с COVID-19 россияне могут прийти на ревакцинацию через шесть месяцев.

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