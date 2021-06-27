ВОЗ и Роспотребнадзор оценили ситуацию со штаммом «дельта» в России

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Ситуация в России с новым штаммом коронавирусной инфекции, получившим название «Дельта», вызывает тревогу. С таким заявлением выступила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

В ВОЗ предупредили, что, несмотря на рост заболеваемости, ситуация с новым штаммом еще не дошла до пикового состояния. При этом «дельта» набирает скорость распространения, что требует незамедлительной реакции.

Вуйнович отметила, что опасность нового штамма заключается в масштабном поражении большого числа клеток в организме пациента. Чтобы избежать дальнейшего распространения «дельты», необходимо соблюдать меры профилактики и пройти вакцинацию. В противном случае не избежать локдаунов, заявила представитель ВОЗ в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в свою очередь указала на высокую заразность нового штамма COVID-19. В частности, по опыту Индии известно, что один заболевший «дельтой» способен инфицировать еще шесть человек.

Пшеничная предупредила о риске резкого скачка заболеваемости в России, если люди будут пренебрегать противоэпидемическими мерами. Необходимо как можно скорее пройти вакцинацию, рассказала представитель Роспотребнадзора ТАСС.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса «дельта» является самым заразным среди выявленных вариантов вируса и быстро распространяется среди непривитого населения. По его словам, штамм уже был обнаружен в 85 странах.

25 июня замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко заявила, что первого пациента со штаммом «дельта плюс» выявили в России.