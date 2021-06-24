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Новый индийский штамм коронавируса получил распространение уже почти в 90 странах. Об этом в четверг, 24 июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Новый штамм «дельта» получил распространение почти в 90 стран, — сообщила она на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности».

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» получил распространение во многих из них, отмечает РИА Новости.

Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с приходом индийского штамма вируса.