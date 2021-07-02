Нужно ли запрещать непривитым студентам поступать в вузы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Отстранение от учебы или лишение возможности поступать в учебные заведения были бы для людей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, излишними и противозаконными мерами. Убеждать граждан защититься от опасной инфекции нужно другими методами, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

О том, что непривитым от коронавируса может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы в них, заявил 2 июля заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. По его словам, невакцинированный человек может спровоцировать вспышку заболевания в учебном заведении. Поэтому людям, воспользовавшимся правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и дождаться улучшения эпидемической обстановки. Высказывая данную точку зрения, парламентарий ссылался на закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», действующий в России с 1998 года. При этом наличие антител, говорил он, не является гарантией того, что человек безопасен для окружающих.

Сигнал прокуратуре

Впрочем, поддержки данная инициатива пока не получила.

— Мне кажется, даже прокуратура должна будет отреагировать, если подобные решения будут приняты. На мой взгляд, даже то, что профсоюзы просят ввести обязательную вакцинацию для всех взрослых россиян, — перегиб, — заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Более того, депутат убежден, что большинство студентов в России — здравомыслящие люди и откровенных антипрививочников среди них небольшой процент. Поэтому учащихся необходимо просто убеждать вакцинироваться. К тому же перевести на дистанционное обучение, то есть предложить непривитым какую-то альтернативу, возможно далеко не везде.

Без резких заявлений

Похожего мнения придерживается президент Московского физико-технологического института, председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской области Николай Кудрявцев. Идею отстранять от учебы непривитых или не давать им поступать в образовательные учреждения он назвал экстремальной.

— Мы должны исходить из того, что люди у нас разумные, и действовать методами убеждения прежде всего. Честно говоря, каких-то резких заявлений об отказе от вакцинации я не слышал. Многие студенты и другие люди боятся каких-то последствий. Но это вполне естественно. Задача — с помощью профессионалов все объяснять и обеспечивать вакцинацию. Потому что те последствия, которые возникают, даже если человек заражается в легкой и средней формах, превышают возможный дискомфорт от прививки, — отметил президент МФТИ.

Нацелены на офлайн

Что же касается начала учебного года 1 сентября, то, как сообщил «ВМ» Николай Кудрявцев, руководство вуза будет ориентироваться на нормативно-правовые документы Министерства науки и высшего образования и на рекомендации Роспотребнадзора. Многое, говорит спикер, зависит от эпидемиологической обстановки.

Однако в целом и МФТИ, и остальные вузы нацелены на то, чтобы начать учебный год в режиме офлайн.

— Конечно же, преподаватели должны видеть студентов, а студенты — преподавателей. Это более эффективный учебный процесс. Многое будет зависеть от эпидситуации. Но чтобы ее поставить на место, нужно вакцинироваться. Вот в чем дело. Одно связано с другим. Но о разделении привитых и непривитых мы сейчас даже не думаем, — добавил Николай Кудрявцев.

Как мотивировать

Для того чтобы и студенты, и другие граждане нашей страны охотнее шли прививаться, говорит Алексей Куринный, нужно придерживаться нескольких моментов. В первую очередь категорически не стоит врать населению.

— Нужно публиковать максимально открытую информацию, допускать независимых экспертов, в том числе зарубежных. Второе: взаимно регистрировать и признавать вакцины. Импортные — у нас, наши — за рубежом. Я надеюсь, этот процесс в ближайшие месяцы завершится. С одной стороны, это доверие, а с другой — взаимное признание, возможность перемещаться, которая уже давно назрела. Третье: возможность для привитых не только ходить по ресторанам, но и посещать публичные мероприятия сверх той квоты, которая установлена указами местных руководителей в регионах, — предлагает политик.

Кроме того, стоит открыть возможность свободного перемещения для привитых в некоторые страны, не требуя от них двух ПЦР-тестов по возвращении на родину. Все эти меры, хоть и маленькие, могли бы людей сподвигнуть к тому, чтобы защитить себя и окружающих.