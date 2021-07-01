Юрист рассказал, когда после вакцинации стоит брать больничный

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Если работодатель не хочет предоставлять отгул сотруднику, который после вакцинации чувствует себя плохо и не может исполнять свои обязанности, нужно сразу же обращаться к врачу и открывать больничный лист. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал медицинский юрист Иван Кузьмин.

По словам эксперта, чтобы оформить больничный, можно вызвать участкового врача на дом или обратиться к терапевту в поликлинику по месту жительства.

— Срок больничного определяет врач. Могут выдать и на пять, и на семь дней, — отметил юрист.

Больничный лист выдается в случае нетрудоспособности человека. А при высокой температуре и плохом самочувствии работать крайне сложно, отметил Кузьмин.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о начале ревакцинации от COVID-19 в столице. Пройти ее можно любой вакциной, зарегистрированной в стране.

Город получил уже более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Всего столица закупит не менее 750 тысяч доз, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.