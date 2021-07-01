Юрист рассказал, когда после вакцинации стоит брать больничный
Если работодатель не хочет предоставлять отгул сотруднику, который после вакцинации чувствует себя плохо и не может исполнять свои обязанности, нужно сразу же обращаться к врачу и открывать больничный лист. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал медицинский юрист Иван Кузьмин.
По словам эксперта, чтобы оформить больничный, можно вызвать участкового врача на дом или обратиться к терапевту в поликлинику по месту жительства.
— Срок больничного определяет врач. Могут выдать и на пять, и на семь дней, — отметил юрист.
Больничный лист выдается в случае нетрудоспособности человека. А при высокой температуре и плохом самочувствии работать крайне сложно, отметил Кузьмин.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о начале ревакцинации от COVID-19 в столице. Пройти ее можно любой вакциной, зарегистрированной в стране.
Город получил уже более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Всего столица закупит не менее 750 тысяч доз, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.