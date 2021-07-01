Анастасия Ракова: Москва получила более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Всего город закупит не менее 750 тысяч доз. Об этом в четверг, 1 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
— Мы закупим не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», из которых получили уже более 500 тысяч доз, — сказала заммэра.
Она добавила, что препарат будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для ревакцинации горожан, которые впервые привились более шести месяцев назад.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинироваться в Москве можно любым препаратом, зарегистрированным в России. Он рекомендовал проводить процедуру после шести месяцев с даты прошлой вакцинации или болезни COVID-19.