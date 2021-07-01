Анастасия Ракова: Москва получила более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Комплекс социального развития

Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Всего город закупит не менее 750 тысяч доз. Об этом в четверг, 1 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

— Мы закупим не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», из которых получили уже более 500 тысяч доз, — сказала заммэра.

Она добавила, что препарат будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для ревакцинации горожан, которые впервые привились более шести месяцев назад.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинироваться в Москве можно любым препаратом, зарегистрированным в России. Он рекомендовал проводить процедуру после шести месяцев с даты прошлой вакцинации или болезни COVID-19.