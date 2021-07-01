Власти Москвы обеспечат закупку не менее 750 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
Власти Москвы обеспечат закупку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» объемом не менее 750 тысяч доз. Информация следует из постановления правительства города, распространенного на официальном сайте мэра столицы в четверг, 1 июля.
— Департаментом здравоохранения города Москвы обеспечивается закупка векторной вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в объеме не менее 750 тысяч доз, — говорится в постановлении.
Отмечается, что вышеуказанный препарат применяется для ревакцинации населения и для вакцинации иностранных граждан.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинироваться в Москве можно любым препаратом, зарегистрированным в России. Он рекомендовал проводить процедуру после шести месяцев с даты прошлой вакцинации или болезни COVID-19.
Так, пройти ревакцинацию можно будет посредством любой вакцины, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в Москве в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался в первый раз.