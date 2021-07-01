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Власти Москвы обеспечат закупку не менее 750 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Полина Долганова

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Власти Москвы обеспечат закупку не менее 750 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Власти Москвы обеспечат закупку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» объемом не менее 750 тысяч доз. Информация следует из постановления правительства города, распространенного на официальном сайте мэра столицы в четверг, 1 июля.

— Департаментом здравоохранения города Москвы обеспечивается закупка векторной вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в объеме не менее 750 тысяч доз, — говорится в постановлении.

Отмечается, что вышеуказанный препарат применяется для ревакцинации населения и для вакцинации иностранных граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинироваться в Москве можно любым препаратом, зарегистрированным в России. Он рекомендовал проводить процедуру после шести месяцев с даты прошлой вакцинации или болезни COVID-19.

Так, пройти ревакцинацию можно будет посредством любой вакцины, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в Москве в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался в первый раз.

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