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В России за сутки выявили 24 439 новых случаев коронавируса

Михаил Алимов

Общество
В России за сутки выявили 24 439 новых случаев коронавируса
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В России за сутки выявлено 24 439 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

В России за сутки выявили 24 439 новых случаев коронавирусаФото: Оперштаб

— За последние сутки в России выявлено 24 439 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 697 летальных исходов. За сутки в России полностью вылечились 17 899 человек, — говорится в сообщении.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 за все время пандемии составляет 5 585 799. Зафиксировано 137 262 летальных исхода, медики вылечили 5 053 417 человек.

Ранее сообщалось, что почти 3,5 миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона» произвели в России. 29 июня «ЭпиВакКорона» стала доступна в шприц-дозах. Она представляет собой готовое к использованию медицинское изделие, которое способствует оптимизации процесса вакцинации и делает его более удобным как для пациента, так и для врача.

В России зарегистрированы четыре вакцины для профилактики коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», а также однокомпонентный «Спутник Лайт».

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