Почти 3,5 миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона» произвели в России

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Более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» произвели в России, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз. Об этом сообщили в центре «Вектор» в пятницу, 2 июля.

— Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и его индустриальными партнерами произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз, со складов отгружено более 2,4 миллиона доз, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в «Векторе» рассказали об обновленной вакцине «ЭпиВакКорона-Н». По словам замруководителя центра Татьяны Непомнящих, препарат почти ничем не отличается от предыдущего варианта. Два пептида объединены в нем в один для удобства синтеза и простоты масштабирования.

29 июня «ЭпиВакКорона» стала доступна в шприц-дозах. Она представляет собой готовое к использованию медицинское изделие, которое способствует оптимизации процесса вакцинации и делает его более удобным как для пациента, так и для врача.

В России зарегистрированы четыре вакцины для профилактики коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», а также однокомпонентный «Спутник Лайт».