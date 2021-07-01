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В «Векторе» рассказали об обновленной вакцине «ЭпиВакКорона-Н»

Юлия Курганова

Общество
В «Векторе» рассказали об обновленной вакцине «ЭпиВакКорона-Н»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Обновленная вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор» отличается от прежней технологическими особенностями производства. Об этом в четверг, 1 июля, рассказала заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.

Она отметила, что пока вакцина только в начале регистрации, и предположила, что до поступления ее в гражданский оборот пройдут месяцы.

— От предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества. Единственное, два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования, — сообщила Непомнящих в интервью «России 24».

Буква «н» в названии препарата означает «новая», а также отсылает к месту разработки — Новосибирску, добавила она.

«ЭпиВакКорона» — это пептидная вакцина от коронавируса. Ее используют сравнительно редко, как и препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова. В основном в России прививают «Спутником V» и «Спутником Лайт» от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что ревакцинацию рекомендуется пройти спустя шесть месяцев. Столичные жители могут пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва».

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