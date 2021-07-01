Ревакцинацию рекомендуется пройти спустя шесть месяцев

Волонтер Светлана Сухарева встречает желающих вакцинироваться у павильона «Здоровая Москва» в Бутовском парке / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

1 июля мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о процессе ревакцинации горожан.

Столичные жители могут пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». При этом поставить прививку повторно можно любой вакциной, зарегистрированной в нашей стране.

— На сегодня в Москве в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина «Спутник лайт», — рассказал Сергей Собянин. — Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз.

Кроме этого, с 5 июля запись на ревакцинацию для горожан откроют в 12 городских поликлиниках.

Мэр напомнил, что массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря прошлого года.

— И сегодня многие москвичи, сделавшие прививку пять-шесть месяцев назад, задают вопрос: как поступить, если уровень антител начинает уменьшаться? Можно ли пройти повторную вакцинацию и тем самым возобновить или укрепить защиту от коронавируса?— продолжил Собянин. — Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но сегодня — с учетом напряженной эпидемобстановки — врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев.

Глава города добавил: спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19.

— Сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител, — подчеркнул мэр.

Сергей Собянин попросил москвичей не пренебрегать возможностью получить дополнительную защиту от вируса.

— Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «Дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз, — написал Собянин.

Данные о ревакцинации и влиянии прививки от коронавирусной инфекции на тех, кто уже перенес заболевание, будут анализироваться, в частности на основании дневников самонаблюдения пациентов. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Оксана Драпкина пояснила: заносить данные о своем самочувствии люди, прошедшие ревакцинацию, могут в электронном виде.

Она добавила, что ревакцинация или вакцинация спустя полгода после болезни рекомендуется, пока в России не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Такой период называется экстренная вакцинация. После достижения целевого показателя уровня коллективного иммунитета можно осуществить переход на «рутинную вакцинацию» в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или ревакцинации.

— Пока эпидемиологическая ситуация в Москве достаточно напряженная, — отметил глава Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун. — Период, когда станет легче, напрямую зависит от того, как быстро москвичи привьются. Для этого есть все условия.

Напомним, что по предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 100 пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва» и в семи офисах «Мои документы». Они работают с 8:00 и до последнего пациента. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других городских локациях.

Столичные власти напоминают: московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. До 15 июля 60 процентов работников организаций из сферы торговли, общепита, бьюти-индустрии, фитнеса, бытовых услуг и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. До 15 августа необходимо сделать прививку вторым компонентом. Поданные на портал сведения будут проверять не более трех дней.

Получить консультацию по обязательной вакцинации на предприятиях, а также задать вопросы по итогам проверки можно по телефону горячей линии +7 (495) 197-97-77.