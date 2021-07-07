Сергей Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в «Лужниках»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

В «Лужниках» в среду, 7 июля, открылся один из крупнейших в мире центров вакцинации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентами 105 тысяч, — подчеркнул он.

По словам Сергея Собянина, из-за высокого спроса на вакцинацию требуется развернуть дополнительные медицинские мощности, создать новые прививочные пункты. По этой причине один из них и создали в «Лужниках».

Здесь будут проходить вакцинацию мигранты, а также желающие москвичи. Работают в прививочном пункте 25 врачей и 99 медсестер, пишет «Москва 24».

Напомним, Москва впервые с весны вошла в пятерку регионов-лидеров по числу жителей, получивших вакцину от коронавирусной инфекции. Столица расположилась на четвертом месте по количеству привитых жителей в списке российских регионов с показателем 23,71 процента.

Ранее ученые подтвердили эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». Согласно данным Министерства здравоохранения ОАЭ о 81 тысяче привитых обоими компонентами препарата, эффективность российской вакцины составила 97,8 процента в предотвращении симптоматической коронавирусной инфекции и 100 процентов в предотвращении тяжелой формы заболевания.